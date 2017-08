Casal americano é condenado por série de crimes no Panamá

Panama 14/08/2017 | 13h52

Os americanos William Holbert, ou "Wild Bill", e Laura Michelle Reese foram condenados no Panamá a longas penas de prisão por assassinato e roubo de propriedade de vários compatriotas - informou a Justiça do país centro-americano.

Holbert foi condenado a 47 anos, e Reese, a 26 anos depois de terem protagonizado, em 2010, uma fuga digna de um filme de cinema.

Segundo as acusações, "Wild Bill" estabelecia amizade com estrangeiros ricos, a quem oferecia a compra de imóveis, mas depois os assassinava e enterrava no jardim de seu hotel Villa Cortez na província de Bocas del Toro, no Caribe panamenho.

William Holbert era um admirador de Adolf Hitler e, durante as buscas em seu hotel, encontraram dentes de ouro que podem ser de suas vítimas.

Laura Michelle Reese era sua esposa, de quem se separou.

Holbert chegou a pedir clemência em uma carta escrita à imprensa local e se disse totalmente arrependido.

"Peço ao povo panamenho que lembre que nunca em minha vida prejudiquei um cidadão panamenho, nunca matei um panamenho. Meus crimes eram contra a comunidade estrangeira", alegou.

* AFP