Casa de infância de Trump em Nova York pode ser alugada no Airbnb 

Estados Unidos 09/08/2017 | 15h59 Atualizada em

Simpatizantes de Donald Trump ou fanáticos por história têm a oportunidade de dormir na casa onde cresceu o 45º presidente dos Estados Unidos, no distrito de Queens, Nova York, disponível para locação pelo site Airbnb por 725 dólares a diária.

A casa de tijolos vermelhos, avaliada em 2 milhões de dólares, no bairro Jamaica, foi construída no estilo Tudor. Ela foi o lar de Trump nos primeiros quatro anos de sua vida e pode receber até 20 pessoas em seus cinco aposentos.

A casa tem internet, televisão a cabo e um grande perfil do presidente americano em papelão, no tamanho real, na sala. "Uma boa companhia para assistir à Fox News até tarde da noite", diz o anúncio de aluguel do Airbnb.



Leia mais:

Dicas para economizar em uma viagem a Nova York

Trump promete "fogo e ira" à Coreia do Norte caso ameaças continuem



— Decidimos colocar no Airbnb para dividir a casa com o mundo — disse Michael Davis, investidor imobiliário que comprou a residência no ano passado, vendida com lucro elevado e agora disponível para aluguel por 4 mil dólares ao mês.

— Teve muita atividade — disse Davis sobre o anúncio. Os primeiros hóspedes são esperados para este fim de semana.

Um sócio de Davis mora em um quarto da casa, em conformidade às regras do Airbnb para alugar uma casa em Nova York por menos de 30 dias. O anúncio ainda não recebeu nenhuma crítica de usuários. Ele garante que a casa mudou pouco desde que Trump morou lá, a cozinha é original e tem um "mobiliário opulento".

— Tentamos adquirir móveis presidenciais — explicou Davis.

Nas fotos da casa, pode-se ver retratos de Trump. As bibliotecas têm um único livro: Trump: A arte da negociação, best-seller do presidente.

Construída por Fred Trump, seu pai, em 1940, a casa em Jamaica foi o lar da família até sua mudança para uma mansão, também no Queens, em 1951. Ainda não está claro o que Trump acha da iniciativa.

— Acho que ele gosta de um bom negócio — afirmou Davis. — Sua marca cria valor, e certamente nós nos beneficiamos disso — concluiu.

Os anunciante do Airbnb garantem que não têm relações com a Casa Branca, Trump ou sua empresa, a Trump Organization.