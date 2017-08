Caribe mexicano e Belize se preparam para chegada de tempestade Franklin

México 07/08/2017 | 19h41

A costa do Caribe mexicano, onde estão balneários como Cancún e Riviera Maya, se prepara nesta segunda-feira, junto com o Belize, para a chegada da tempestade tropical Franklin, que se espera toque a terra nesta noite, ao norte da cidade mexicana de Chetumal.

Segundo o último relatório do Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami, às 21H00 GMT (18H00 horário de Brasília) Franklin estava a cerca de 270 km da cidade de Belize e a aproximadamente 255 km de Chetumal, capital do estado mexicano de Quintana Roo, com pouco mais de 150.000 habitantes.

Espera-se que o fenômeno, que no domingo se tornou tempestade tropical, ganhe força antes de tocar terra na costa mexicana e que chegue "perto da força de um furacão", acrescenta o relatório.

Franklin registra ventos de 95 km/h e avança a 20 km/h. Se alcançar ventos de 119 km/h, se tornará furacão da categoria 1 (de 5) na escala Saffir Simpson.

Em Belize, as autoridades emitiram um alerta pela aproximação de tempestade tropical. Em Quintana Roo, o comitê estatal de defesa civil declarou o estado de "alerta laranja" pela proximidade da tempestade, que deve tocar terra entre Punta Herrero e Mahahual, a cerca de 350 km ao sul de Cancún, a principal cidade turístico do México.

Cerca de 300 pessoas, na maioria pescadores, foram desalojadas de pequenas comunidades costeiras.

* AFP