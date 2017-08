Capitão do Liverpool diz não poder influenciar permanência de Coutinho

Hoffenheim 14/08/2017 | 16h28

O capitão Jordan Henderson admitiu, nesta segunda-feira, que não tem poder para influenciar o brasileiro Philippe Coutinho a continuar defendendo o Liverpool.

Henderson se manifestou sobre o desejo do meia deixar os Reds, depois de supostamente ter oficializado sua vontade de sair à direção do clube, na última sexta.

O capitão falou desde a Alemanha, onde o Liverpool enfrenta o Hoffenheim nesta terça, pelo jogo de ida dos play-offs da Liga dos Campeões.

"Obviamente é uma situação difícil para 'Phil'. Qualquer coisa que eu disser não vai ajudá-lo a resolver a situação. Além disso, nós jogadores estamos concentrados apenas na partida", indicou Henderson.

"Qualquer um que você perguntar vai falar que quer que Coutinho fique, obviamente. É um jogador de nível mundial. Tive conversas privadas com ele, mas não acho que possa influenciar sua decisão", acrescentou.

"Estou muito unido com ele e o respeito muito, mas nada do que acontecer estará relacionado comigo", concluiu.

Philippe Coutinho não foi relacionado para o duelo. O meia de 25 anos já desfalcou os Reds no jogo de estreia da Premier League, que terminou empatado em 3 a 3 com o Watford. Oficialmente, o clube indicou que o jogador tinha problemas nas costas, mas Coutinho está sendo veiculado como possível reforço do Barcelona.

* AFP