Campeonato Catarinense de basquete tem um jogo no sábado

Quadra 11/08/2017 | 06h30 Atualizada em

O Campeonato Estadual Adulto de Basquete masculino terá apenas um jogo neste sábado. A folga é devido ao Dia dos Pais e também por causa de um curso da Federação Catarinense de Basquete (FCB) para técnicos da base, na sexta e no sábado. Por isso, a única partida marcada é entre Rio do Sul e Jaraguá do Sul, às 18h, em Rio do Sul.

Na segunda-feira, Rio do Sul volta à quadra. Em jogo antecipado e marcado para Lages, às 20h30min, a equipe encara Joaçaba. Ambos os confrontos são pela Chave B.

Pelo Estadual Adulto feminino não haverá confrontos neste final de semana. A próxima partida ocorre no dia 16, às 20h, em Criciúma, entre a equipe local e Florianópolis.

O Estadual teve início no último final de semana. Ao todo, 14 equipes disputam o título masculino e oito, o feminino. Somente na primeira fase serão 52 jogos, sem contar as quartas de final, semifinais e play-offs finais.



