Campeão em Montreal, Zverev sobe uma posição no ranking ATP

Paris 14/08/2017 | 11h57

O jovem tenista alemão Alexander Zverev continua sua meteórica carreira, chegando à sétima posição do ranking ATP, nesta segunda-feira, depois de conquistar o Masters 1000 de Montreal no último domingo.

Foi o quinto título do tenista de 20 anos nesta temporada, o que valeu uma posição no ranking. O líder continua sendo o britânico Andy Murray, seguido de perto pelo espanhol Rafael Nadal.

Derrotado por Zverev, o suíço Roger Federer perdeu a oportunidade de assumir o topo do ranking. A nova chance para voltar a ser o melhor do mundo vai ser no US Open.

- Ranking ATP no dia 14 de agosto:

1. Andy Murray (GBR) 7750 pontos

2. Rafael Nadal (ESP) 7555

3. Roger Federer (SUI) 7145

4. Stan Wawrinka (SUI) 5780

5. Novak Djokovic (SRB) 5325

6. Marin Cilic (CRO) 5155

7. Alexander Zverev (ALE) 4470 (+1)

8. Dominic Thiem (AUT) 4030 (-1)

9. Kei Nishikori (JPN) 3285

10. Milos Raonic (CAN) 3230

11. Grigor Dimitrov (BUL) 3070

12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2770

13. David Goffin (BEL) 2560

14. Roberto Bautista Agut (ESP) 2425 (+2)

15. Tomas Berdych (CZE) 2390 (-1)

16. Jack Sock (EUA) 2335 (+1)

17. Pablo Carreño Busta (ESP) 2305 (-2)

18. Lucas Pouille (FRA) 2220

19. John Isner (USA) 2110

20. Sam Querrey (EUA) 2060

...

24. Albert Ramos (ESP) 1.735 (-1)

28. Pablo Cuevas (URU) 1.425 (-1)

30. Juan Martín Del Potro (ARG) 1.370 (+1)

31. David Ferrer (ESP) 1.345 (+2)

33. Diego Schwartzman (ARG) 1.315 (+3)

34. Feliciano López (ESP) 1.250 (-6)

40. Fernando Verdasco (ESP) 1.115

53. Leonardo Mayer (ARG) 907 (-3)

58. Horacio Zeballos (ARG) 821 (+1)

59. Federico Delbonis (ARG) 815 (+3)

66. Rogerio Dutra (BRA) 723 (-2)

74. Thomas Bellucci 682 (BRA)

75. Guido Pella (ARG) 674 (+17)

91. Nicolás Almagro (ESP) 592 (-10)

92. Nicolás Kicker (ARG) 590 (-12)

98. Carlos Berloq (ARG) 561 (-2)

* AFP