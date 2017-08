Campeão do turno, Hercílio Luz é o time com mais jogadores na seleção da Série B do Catarinense

Destaques 09/08/2017 | 21h02 Atualizada em

Campeão do turno no Catarinense da Série B, o Hercílio Luz foi o time que teve mais jogadores escolhidos para a seleção do campeonato até aqui. Foram cinco (confira lista abaixo). O Guarani teve quatro, o Marcílio Dias três e o Camboriú um atleta. A escolha faz parte do Troféu Craque Série B, que premiará em outubro os destaques da competição.

O lateral-esquerdo Bruno, do Hercílio, e o atacante Brasão, do Camboriú, foram os mais votados, com seis. O goleiro foi a única posição em que houve empate. A seleção foi escolhida por meio de votos de dirigentes, técnicos e profissionais que acompanharam o Estadual. Os clubes também escolheram a sua seleção.

O prêmio foi criado em 2014 e é uma iniciativa da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina, com o apoio da Federação Catarinense de Futebol (FCF). O objetivo é destacar os melhores jogadores, treinadores e equipe de arbitragem. Este ano ainda será escolhidos o craque e a revelação do campeonato.

Confira a seleção do turno da Série B do Catarinense

Goleiros: Martins (Hercílio) e Lucas (Guarani), ambos com três votos.

Lateral-direito: André Krobel (Marcílio) com quatro.

Zagueiros: Renato (Guarani) com quatro, e Rogélio (Marcílio) com três.

Lateral-esquerdo: Bruno (Hercílio) com seis.

Volantes: Robert (Hercílio) com três, e Rodrigo Couto (Marcílio) com três.

Meias: Giba (Guarani) com quatro, e Mateus Arence (Hercílio) com três.

Atacantes: Brasão (Camboriú) com seis, e Jeferson Baiano (Hercílio) com três.

Treinador: Sérgio Ramirez (Guarani) com cinco.

