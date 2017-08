Campanha da Chapecoense no  primeiro turno só supera 2014

Série A 07/08/2017 | 06h00 Atualizada em

Equatorianos Penilla e Guerrero são esperança de recuperação no segundo turno do Brasileirão.

Com a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no domingo, no Couto Pereira, a Chapecoense termina o turno com 22 pontos. Bem abaixo do que almejava o técnico Vinícius Eutrópio, que era chegar nos 28 pontos, que foi o melhor início do clube, em 2015, quando o técnico era o mesmo.

Mas a conquista de apenas um pontos nas últimas três rodadas, frustrou os planos.A campanha foi inferior até a do ano passado, quando o time fez 24 pontos nas primeiras 19 rodadas. Só superou a campanha do primeiro ano do clube na Serie A neste formato de pontos corridos, quando foram somados apenas 20 pontos.

- Nos últimos jogos a pontuação foi muito ruim e, apesar do jogo ter sido equilibrado, não conseguimos repetir o padrão dos outros jogos – destacou o diretor executivo de futebol, Rui Costa.

O atacante Arthur Caíke lamentou o mau resultado diante do Coritiba.

- Não era o que nós queríamos mas só a gente pode sair dessa situação, agora é a hora de mostrar a força do nosso grupo e concentrar mais ainda – destacou.

O técnico Vinícius Eutrópio espera que time reaja no returno com o entrosamento dos reforços que chegaram: o lateral Roberto, o meia Fernando Guerrero e os atacante Penilla e Júlio César.

O técnico espera aproveitar as duas semanas fora do país, onde vai enfrentar Barcelona, Lyon e Urawa Red Diamonds, para entrosar mais o time. Também quer recuperar a confiança dos jogadores que já estavam no clube. Além disso, deu a entender que podem surgir mais reforços na Arena Condá.







