Caminhão apreendido em Joinville escondia cigarros em carga de couve

Mais de 800 caixas de cigarros foram apreendidas escondidas dentro de uma carga de couve de um caminhão baú, na BR-101, em Joinvillle, na última sexta-feira. Com informações do G1.

Segundo a Receita Federal, a abordagem ocorreu por volta das 21h. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e solicitou a parada do caminhão próximo ao posto de Pirabeiraba.

— O motorista em um primeiro momento ficou calmo, apresentou documentação. Diante de alguma suspeita, não muito certo que a carga estava 100% correta, a gente decidiu encaminhar o caminhão ao escâner —, disse Medeiros.

Em Navegantes, local onde o veículo foi aberto, foram identificadas três fileiras de caixa de couve. No entanto, o restante do baú estava com caixas de cigarros. O veículo foi levado pra Receita Federal de Florianópolis para a contagem final do contrabando. Ele foi lacrado e será aberto na segunda-feira.

A suspeita da Receita Federal é que a carga tenha origem no Paraguai, teria passado por São Paulo e seria distribuída no Sul do país. O motorista fugiu após a aborgadem.

