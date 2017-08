Caetano Veloso realizará show com seus filhos em outubro

Música 07/08/2017 | 05h00 Atualizada em

Depois de comemorar 50 anos de carreira ao lado do parceiro Gilberto Gil, Caetano Veloso vai celebrar os 75 anos de vida ao lado dos três filhos – Tom, 20, Zeca, 25, e Moreno Veloso, 44 anos. Mulher do cantor e mãe de Zeca e Tom, a produtora Paula Lavigne publicou fotos dos primeiros ensaios do quarteto nas redes sociais. "Olha a turma que vem aí: Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso. Caetano reuniu os filhos para montar um show para outubro!", escreveu Paula, num post em sua conta do Instagram na semana passada.



Leia mais:

Celso Loureiro Chaves: Caetano 75

Guto Leite: "Ninguém entende o Brasil sem observar Caetano Veloso"

OUÇA: alguns dos grandes sucessos da carreira de Caetano

Os três filhos de Caetano envolveram-se com música desde cedo. O caçula, Tom, é o principal compositor da banda Dônica. Influenciada pelo rock progressivo dos anos 70 e pela música experimental, a banda é constantemente comparada ao Clube da Esquina. Zeca Veloso é músico e arranjador e já atuou como DJ. Moreno gravou seu primeiro disco, Máquina de Escrever Música, em 2000. Já compôs para artistas como Adriana Calcanhotto e Roberta Sá e integrou o grupo +2, com Domenico Lancelotti e Alexandre Kassin.

O mais recente disco de estúdio lançado por Caetano Veloso foi Abraçaço (2012), o último capítulo da trilogia de trabalhos com a Banda Cê, que deu origem também aos discos Cê (2006) e Zii e Zie (2009). O projeto com os filhos será o primeiro trabalho de Caetano Veloso desde o fim da turnê ao lado da cantora Teresa Cristina, que passou por Porto Alegre em dezembro.