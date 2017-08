Cade recomenda condenação de cartel de postos de gasolina em Joinville 

Concorrência 11/08/2017 | 12h32 Atualizada em

Uma decisão da superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) publicada hoje recomenda a condenação de 17 pessoas físicas e 32 postos revendedores de combustíveis pela prática de cartel em Joinville. O esquema já havia sido investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Cinco pessoas haviam sido condenadas e outras duas absolvidas na 2ª Vara Criminal da Comarca da cidade, em junho deste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira.



A decisão do Cade também recomenda a condenação do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Santa Catarina (Sindipetro/SC) e das distribuidoras Rejaile Distribuidora de Petróleo e Alesat Combustíveis pelas infrações de influência à adoção de conduta comercial uniforme. A Ipiranga Produtos de Petróleo e o o assessor comercial em Joinville também foram citados na decisão por criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou desenvolvimento de adquirente; impor preços de revenda, margem de lucro ou outras condições comerciais; e discriminação de adquirentes.

O Processo Administrativo nº 08700.009879/2015-64 foi instaurado em outubro de 2015 a partir do recebimento de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela Justiça de Santa Catarina. As conversas interceptadas revelaram que os proprietários de postos de combustíveis de Joinville/SC combinaram preços entre si, além de induzir os postos que vendiam mais barato a aumentarem seus preços com o objetivo de fortalecer o cartel.

Também foi verificado nessas conversas que o Sindipetro/SC, as distribuidoras Rejaile, Alesat e sobretudo Ipiranga, auxiliaram os postos de combustíveis a implementar o cartel, mediante a facilitação de troca de informações entre concorrentes e na retaliação por meio da criação de dificuldades aos revendedores que não aderissem ao conluio. Os ilícitos teriam ocorrido entre junho e dezembro de 2013.

Caso sejam condenadas, as empresas poderão pagar multas de até 20% do valor de seu faturamento bruto. Já as pessoas físicas ficam sujeitas a multas de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões. O Tribunal também pode adotar outras medidas que entenda necessárias para a dissuasão da conduta.

O DC está em contato com as empresas citadas e o contraponto será publicado assim que houver atualizações sobre o caso.