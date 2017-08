Brasil vence a segunda no Sul-Americano de Vôlei

Santiago 09/08/2017 | 06h32

O Brasil garantiu vaga nas semifinais do Sul-Americano de vôlei masculino ao derrotar a Venezuela por 3-0 na terça-feira à noite, a segunda vitória da seleção no torneio disputado no Chile.

Pelo grupo A, o Brasil venceu os venezuelanos com parciais de 25-10, 25-16 e 25-14 na cidade de Temuco.

Na segunda-feira, a equipe derrotou o Paraguai. Na última partida da primeira fase, a equipe do técnico Renan Dal Zotto encara a Colômbia.

O campeão do Sul-Americano garante vaga direta no Mundial de 2018.

* AFP