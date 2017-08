Brasil-Chile e Argentina-Venezuela, as semis do Sul-Americano de vôlei

Santiago 10/08/2017 | 07h46

A Argentina venceu o Chile por 3-1 na quarta-feira (9), em Santiago, e protagonizará junto com a Venezuela uma das semifinais do Sul-Americano do vôlei masculino, enquanto o Brasil arrasou a Colômbia por 3-0 e enfrentará os chilenos.

Com o primeiro lugar do grupo, a Argentina evitou encarar o Brasil na semifinal.

Mais cedo, também pelo Grupo B, o Uruguai derrotou o Peru por 3-2 (22-25, 27-25, 28-26, 20-25 e 15-9).

A jornada final do Grupo A arrancou em Temuco (sul) com a vitória da Venezuela sobre o Paraguai por 3-0 (25-17, 25-9 e 25-14).

Mais tarde, Brasil - campeão olímpico e líder inconteste do voleibol sul-americano - castigou a Colômbia por 3-0 (25-14, 25-11 e 25-21), encerrando a primeira fase do evento com a pontuação ideal.

As duas semifinais serão disputadas nesta quinta (10), em Santiago.

O ganhador do torneio se classifica direto para o Mundial que será disputado em 2018, na Itália e na Bulgária.

* AFP