Brasil atropela o Paraguai em estreia no Sul-Americano de vôlei

Santiago 08/08/2017 | 06h07 Atualizada em

O Brasil estreou com uma vitória tranquila de 3 a 0 sobre o Paraguai no Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, disputado no Chile e que garante o campeão no Mundial de 2018.

Pelo Grupo A, os brasileiros derrotaram os paraguaios com parciais de 25/4, 25/14 e 25/10. No outro jogo da chave, a Venezuela derrotou a Colômbia por 3-1 (25-22, 25-18, 22-25 e 26-24).

Leia mais:

Brasil bate a Itália e garante o título do Grand Prix de vôlei feminino

Jogadora da seleção de vôlei posta recado e viraliza nas redes sociais

Vôlei Canoas anuncia nova comissão técnica

Pelo Grupo B, a Argentina venceu o Uruguai por 3 a 0 (25/16, 25/18 e 25/20), enquanto o Chile superou o Peru pelo mesmo placar (25/19, 25/13 e 25/22).

Nesta terça-feira, o Brasil enfrentará a Venezuela.