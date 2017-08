Bombeiros de Ituporanga resgatam cadela quatro dias após queda de penhasco em SC

Final feliz 07/08/2017 | 07h10 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Ituporanga, no Vale do Itajaí, resgatou neste domingo uma cadela que caiu de um penhasco na quarta-feira passada, no bairro Chapadão Três Barras. A vira-lata, de nome Safira, foi localizada a cerca de 25 metros do topo. A queda foi amortecida por árvores e porções de terra.

Conforme os bombeiros, foram usadas técnicas de rapel para fazer o resgate no local, que é de difícil acesso e fica já no município vizinho de Chapadão do Lageado.

Apesar de cansada, a cadela estava saudável e foi devolvida ao dono.

