Londres 10/08/2017 | 06h15

As principais Bolsas europeias voltaram a abrir no vermelho nesta quinta-feira (10), afetadas pelo clima de incerteza provocado pelas tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

No início das operações, o FTSE-100 caía 0,61% em Londres, o CAC-40 perdia 0,09% em Paris, e o DAX de Frankfurt cedia 0,04%. Já o Ibex-35 de Madri abriu com perda de 0,26%.

* AFP