Copa Suruga 15/08/2017 | 06h20 Atualizada em

A Chapecoense entra em campo às 7h desta terça-feira para representar Santa Catarina no outro lado do planeta. Em Saitama, no Japão, o Verdão enfrenta o Urawa Red Diamonds pela Copa Suruga. É jogo que vale troféu. Acompanhe alguns detalhes da partida antes de a bola rolar.



Acompanhe, a partir das 7h, o minuto a minuto da partida.

Tweets by esportesdc

Leia mais notícias da Chapecoense