Blumenau se planeja para confrontos diretos de olho na segunda fase do Estadual

Futsal 10/08/2017 | 07h01 Atualizada em

O primeiro turno foi de altos e baixos, é verdade. Um início muito irregular, com derrotas e empates, marcou os primeiros passos do Blumenau Futsal no Campeonato Catarinense. Graças a alguns reforços – os alas Rafinha, Pica Pau e Lucas Rozenski – o elenco ganhou corpo e deu mais opções ao técnico Alexandre Melo, o Xande, para buscar uma das oito vagas na segunda fase. A primeira vitória veio apenas dois meses e 21 dias depois do início do Estadual. E serviu como empurrão à equipe para mostrar, mesmo em um projeto novo e com menos recursos do que os adversários, que é, sim, possível buscar algo mais na competição. Com três triunfos nos últimos cinco jogos, os blumenauenses conseguiram não apenas somar os pontos que ficaram para trás, como se consolidar na quinta colocação, dentro do G-8.



Mas o returno chegou e com ele a reta final para garantir uma das vagas para o mata-mata. O pensamento, segundo o treinador, tem que ser jogo a jogo – e nessa frase não tem nada de clichê, como até pode parecer. Isso porque o equilíbrio do Campeonato Catarinense torna difícil projetar onde se pode perder pontos e onde é preciso conquistá-los – como é comum no futebol, por exemplo.



– Temos que pensar a cada partida. É muito difícil projetar algo dentro do campeonato, já que os times estão perdendo pontos que ninguém poderia imaginar. Joinville, por exemplo, foi derrotado em casa para o lanterna (Avaí/Floripa Futsal) e fora pelo São Lourenço. Poucos pensavam que isso poderia acontecer – aponta Xande, que comemorou o tempo a mais de preparação para os confrontos que virão pela frente, já que o jogo contra o JEC/Krona, marcado para este sábado, foi reagendado para 13 de setembro.



O próximo compromisso do Blumenau Futsal é contra o São Lourenço, dia 19, às 20h30min, no Oeste do Estado. Dos seis jogos que o Blumenau Futsal ainda terá no segundo turno do Campeonato Catarinense, quatro são contra concorrentes diretos pela vaga na segunda fase. Na prática, até 7 de outubro, quando vai enfrentar a Chapecoense Futsal fora de casa, o time precisará ter encaminhado a vaga no G-8. Tubarão (5/9), Mafra (19/9), Avaí/Floripa (3/10) e o próprio Verdão do Oeste são os confrontos em que o time não pode, em hipótese alguma, perder. Dez pontos nesses quatro duelos são suficientes para que o time avance às quartas de final.



– Tivemos ótimos momentos, tirando o jogo contra Concórdia (derrota por 5 a 0), mas conseguimos refletir bastante e encontrar os erros. Se mantivermos o aproveitamento dos bons jogos, como contra Joaçaba (vitória por 5 a 3 na última rodada), conseguiremos o objetivo inicial, que é ficar entre os oito melhores – avalia o treinador.



Definida data da eliminatória para os Jogos Abertos de SC

Ontem o Blumenau Futsal conheceu a data em que irá disputar contra Ibirama uma vaga à fase estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Os confrontos (sim, no plural) foram confirmados pela Fesporte para o dia 16 de setembro. Serão duas partidas no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, no mesmo dia – às 10h e às 19h. Os jogos serão em apenas uma quadra para evitar o deslocamento das equipes.