Bielsa estreia no Lille com vitória por 3 a 0 sobre Nantes

Paris 06/08/2017 | 15h52

O técnico argentino Marcelo Bielsa estreou como técnico do Lille em um jogo oficial com vitória por 3 a 0 sobre o Nantes, treinado pelo italiano Claudio Ranieri, neste domingo pela 1ª rodada do Campeonato Francês.

O zagueiro paraguaio Júnior Alonso foi o encarregado de abrir o placar pouco após o intervalo (48 min). Em seguida, fecharam a conta Nicolas de Preville (67) e o holandês Anwar El-Ghazi (70).

O Lille, que trocou mais da metade do elenco que na temporada passada lutou contra o rebaixamento, aparece provisoriamente na segunda colocação da Ligue 1 com esta vitória, atrás do líder Lyon, que estreou no sábado goleando por 4 a 0 o recém-promovido Strasbourg.

Os dois favoritos ao título, o Paris Saint-Germain e o atual campeão Monaco, também estrearam com triunfos, enquanto o Olympique de Marselha jogará ainda neste domingo contra o Dijon.

na outra partida já encerrada deste domingo, Angers e Bordeaux empataram em 2 a 2.

- Resultados da 1ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Monaco - Toulouse 3 - 2

- Sábado:

Paris SG - Amiens 2 - 0

Saint-Etienne - Nice 1 - 0

Montpellier - Caen 1 - 0

Lyon - Strasbourg 4 - 0

Metz - Guingamp 1 - 3

Troyes - Rennes 1 - 1

- Domingo:

Lille - Nantes 3 - 0

Angers - Bordeaux 2 - 2

(16h00) Olympique de Marselha - Dijon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Lille 3 1 1 0 0 3 0 3

3. Guingamp 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Paris SG 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Monaco 3 1 1 0 0 3 2 1

6. Montpellier 3 1 1 0 0 1 0 1

. Saint-Etienne 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Bordeaux 1 1 0 1 0 2 2 0

. Angers 1 1 0 1 0 2 2 0

10. Rennes 1 1 0 1 0 1 1 0

. Troyes 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Olympique de Marselha 0 0 0 0 0 0 0 0

. Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Toulouse 0 1 0 0 1 2 3 -1

15. Caen 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Metz 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Amiens 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Nantes 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Strasbourg 0 1 0 0 1 0 4 -4

