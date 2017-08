Bia Maia estreia com vitória no Premier de Cincinnati

Cincinnati 14/08/2017 | 13h58

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Premier de Cincinnati, superando nesta segunda-feira a americana Lauren Davis em dois sets, parciais de 6-3, 6-2.

Bia Maia, 80ª tenista do ranking WTA e que 'furou' o Qualifying para ter o direito de disputar a chave principal do torneio, precisou de 1 hora e 26 minutos para superar Davis, número 34 do mundo.

Na segunda rodada, a paulistana de 21 anos terá um desafio bem maior pela frente, já que encara a espanhola Garbiñe Muguruza, quarta cabeça de chave e atual campeã de Wimbledon.

- Resultados do Premier de Cincinnati:

Simples feminino (1ª rodada):

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Lauren Davis (EUA) 6-3, 6-2

