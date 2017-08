Betis tira Ryad Boudebouz do Montpellier

Montpellier 09/08/2017 | 11h24

O Montpelier anunciou a saída do argelino Ryad Boudebouz, nesta quarta-feira, depois do Betis pagar sete milhões de euros para contar com o meia, que vai assinar contrato de quatro temporadas com o clube espanhol.

Boudebouz, de 27 anos, marcou 11 gols e deu 9 assistências na última temporada com o clube francês. O Betis publicou fotos do jogador vestindo a camisa verde e branca da equipe.

"É um clube com uma torcida enorme, dá vontade de assistir os jogos do Betis, que tem títulos importantes na Espanha. Estou em um momento da minha carreira que quero evoluir", explicou Boudebouz.

"Sempre fui assistente, mas também sei marcar gols. Tenho vontade de continuar meu progresso. Quero fazer mais do que no ano passado para ajudar o time", acrescentou o novo jogador do clube andaluz.

* AFP