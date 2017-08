Bayern e Borussia goleiam para avançar na Copa da Alemanha

Berlim 12/08/2017 | 14h41

O Bayern de Munique goleou o Chemnitz (3ª divisão) por 5 a 0, neste sábado, pela primeira fase da Copa da Alemanha, enquanto o atual campeão Borussia Dortmund atropelou o Rielasingen-Arlen (6ª) por 4 a 0.

Os gols dos bávaros saíram dos pés do polonês Robert Lewandowski, aos 20 minutos do primeiro e 15 do segundo tempo, dos franceses Kingsley Coman e Franck Ribéry, aos 6 e 24 da segunda etapa, e de Mats Hummels, um minuto antes do fim do jogo.

"Vi um jogo muito bom do meu time, que foi com o espírito adequado e a disposição certa", explicou o italiano Carlo Ancelotti após o jogo. O treinador pôde celebrar os retornos do holandês Arjen Robben e do austríaco David Alaba.

Já o Dortmund viu a principal estrela marcar três gols, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, além do zagueiro espanhol Marc Bartra completar o placar.

A segunda rodada vai ser disputada entre os dias 24 e 25 de outubro.

-- Resultados de sábado da primeira fase da Copa da Alemanha:

Germania Halberstadt 1 - Freiburg 2

Chemnitz 0 - Bayern de Munique 5

Rielasingen-Arlen 0 - Borussia Dortmund 4

Lehe 0 - Colônia 5

Erndtebrueck 0 - Eintracht Frankfurt 3

Hansa Lueneburg 1 - Mainz 05 3

Unterhaching 0 - Heidenheim 4

Eichede 0 - Kaiserslautern 4

- Jogos de domingo e segunda-feira:

Rot-Weiss Erfurt - Hoffenheim

Regensburg - Darmstadt

Arminia Bielefeld - Fortuna Duesseldorf

Wuerzburger Kickers - Werder Bremen

* AFP