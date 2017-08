Bayern de Munique terá patrocínio do Catar

Doha 14/08/2017 | 14h08

O Bayern de Munique assinou contrato de patrocínio com o Catar para que a logo do aeroporto internacional de Doha figure na camisa da equipe para as próximas seis temporadas, anunciou nesta segunda-feira o clube alemão.

A logo do aeroporto Hamad -propriedade da Qatar Airways- aparecerá no vestuário bávaro a partir da próxima sexta-feira, quando o Bayern inicia sua defesa do título alemão.

O contrato vincula ambas as partes até 2023 e confirma o papel do Catar "como líder mundial do esporte", afirmou o presidente da Qatar Airways, Akbar Al-Baker, em coletiva de imprensa realizada no aeroporto de Doha.

Desde janeiro de 2016, o grupo catariano compra espaço publicitário na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique.

* AFP