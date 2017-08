Barco sem tripulação naufraga em Florianópolis 

Ressaca 11/08/2017 | 19h03 Atualizada em

Um barco sem tripulação que estava atracado no Campeche, em Florianópolis, naufragou na manhã desta sexta-feira. A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Santa Catarina. Apesar de a embarcação não estar tripulada, um inquérito administrativo será aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Ainda segundo a Marinha, o barco se chamava Dom Manuel XXVII.

Também nesta sexta-feira outra embarcação pesqueira, que teria saído de Santa Catarina, desapareceu a cerca de 15 quilômetros da costa de Rio Grande, na Região sul do Rio Grande do Sul. Essa embarcação se chama Dom Manoel XVI e, conforme a Marinha, sete pessoas estão a bordo do barco. As buscas pela tripulação e pela embarcação seguem na costa de Rio Grande.



Por conta dos efeitos da ressaca e da alta maré, as operações dos portos de Santa Catarina estão suspensas pelo menos até o início da manhã deste sábado. As gerências dos portos de São Francisco do Sul, Itapoá, Itajaí e Navegantes informaram que nova avaliação das condições do mar será feita a partir das 7h deste sábado.



Leia também:

Marinha faz buscas a embarcação desaparecida com sete tripulantes na costa do Rio Grande do Sul



Operações em todos os portos de Santa Catarina estão suspensas pelo menos até sábado devido à ressaca