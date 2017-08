Barcelona recebe pagamento por Neymar e vai desbloquear transferência

Barcelona 11/08/2017 | 07h54

O Barcelona recebeu o pagamento da cláusula de rescisão de 222 milhões de euros por Neymar e se dispõe a tramitar o Certificado de Transferência Internacional (CIT), último requisito para que o brasileiro possa estrear pelo Paris Saint-Germain.

"O Barça já recebeu o valor do cheque e, portanto, a partir de agora coloca em marcha a tramitação da transferência", afirmou à AFP uma fonte do clube.

O PSG deseja que o brasileiro estreie no próximo domingo, contra o Guingamp, pela segunda rodada do campeonato francês.

Durante a apresentação, na sexta-feira 4 de agosto, Neymar demonstrou a vontade de estrear no dia seguinte contra o Amiens (vitória do PSG por 2-0), mas sem o CIT a Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa não teve condições de homologar o contrato por cinco temporadas assinado pelo brasileiro com o PSG, uma condição imprescindível para poder disputar uma competição organizada pela LFP francesa.

O CIT, um documento que evita que um jogador possa ser contratado por dois clubes ao mesmo tempo, deve ser enviado pela federação a qual está vinculada o clube vendedor.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) havia solicitado o documento à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em 3 de agosto.

A FFF voltou a insistir na quarta-feira sobre o tema, mas a RFEF informou que aguardava a sinalização positiva do Barcelona antes de enviar o famoso documento, ao mesmo tempo que o clube catalão destacou que o CIT seria enviado após o pagamento da cláusula de rescisão de Neymar, o que aconteceu nesta sexta-feira.

* AFP