Bandidos tentam explodir caixa-eletrônico de agência bancária em Itajaí

Segurança 12/08/2017 | 20h10 Atualizada em

Uma quadrilha tentou explodir um caixa-eletrônico de uma agência bancária do bairro Itaipava, em Itajaí. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado, por volta das 4h. Segundo informações da Polícia Militar, a porta de vidro que dá acesso ao setor de autoatendimento estava danificada e os dois caixas-eletrônicos estavam danificados na parte da saída do dinheiro. Um deles ainda tinha um artefato explosivo preso, porém sem ter sido detonado.



Uma testemunha informou à PM que durante a madrugada entre quatro e cinco homens teriam entrado na agência com armas longas e tentado disparar os explosivos. No entanto, não teriam conseguido e, em razão disso, fugiram em um automóvel cor escura em direção à BR-101, deixando os artefatos para trás. A PM foi acionada e mobilizou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para fazer a retirada dos explosivos, que foram recolhidos e detonados. A Polícia Civil e a empresa de vigilância responsável pela segurança da agência também foram acionadas.