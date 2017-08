Baile da Santinha chega a SC e terá shows em Itajaí e Florianópolis

Saudades do Verão 11/08/2017 | 11h00 Atualizada em

Tudo começou no verão. Foram quatro edições em janeiro deste ano e sucesso no carnaval, e o Baile da Santinha virou um fenômeno nacional. O projeto do músico baiano Léo Santana (ex-Parangolé) estreia em Santa Catarina neste sábado com dois shows: em Itajaí, no Belvedere Beach Club, e em Florianópolis, no Music Park. Serão apresentações embaladas pela mistura de ritmos bem brasileiros: axé, pagode, samba e funk. O baile temático e itinerante tem até personagens circenses para ajudar a animar. Apenas para o show em Itajaí, sócios do Clube do Assinante têm 30% de desconto na compra do ingresso antecipado.

Para quem não lembra, Léo Santana ficou conhecido com a música Rebolation, quando ainda estava à frente do grupo Parangolé. Depois do carnaval de 2014 ele lançou carreira solo e atualmente roda o Brasil com o projeto Baile da Santinha. A apresentação é uma prévia do show que o Gigante (ele mede 1,99 metro de altura) repetirá no Folianóplis 2017.

Por e-mail, o músico contou como nasceu o projeto e garantiu que o público catarinense vai pedir bis:

— Minha musica tem uma batida gostosa e é totalmente dançante. Misturo um pouco de tudo e a galera se amarra. Gosto de fazer o que o povo gosta, de tocar o que é sucesso e o que as pessoas querem ouvir — disse.

Ele também lembrou do tempo em que vendia frango na praia, antes de seguir a carreira como músico:

— Já vendi frango assado e já cortei cabelo. Eu era um "barbelereiro" (risos). Comecei na música tocando pandeiro, mas eu queria mesmo era cantar, ficar lá frente. Eu tocava e dançava, até participei de alguns concursos de dança. Finalmente cantei em algumas bandas até que fui convidado para ser cantor do Parangolé. Agarrei a oportunidade e foi aí que tudo começou — contou.

Além de Léo Santana, o fanqueiro MC Don Juan também se apresenta sábado no Music Park, na Capital. Ele ganhou repercussão nacional com o hit Ôh Novinha. Na sequência, emplacou mais duas músicas, A Gente Brigou e Lei do Retorno, que já somam mais de 160 milhões de reproduções no YouTube.

AGENDE-SE

O quê: Baile da Santinha, com Léo Santana e MC Don Juan

Quando: sábado, a partir das 17h em Itajaí. Em Florianópolis, portões abrem a partir das 21h

Onde: Itajaí : Belvedere Beach Club (Av. José Medeiros Viêira, s/n, Praia Brava, Itajaí). Florianópolis : Stage Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1.050, Jurerê, Florianópolis)

Quanto: Itajaí: R$ 50 (meia / ingresso solidário), à venda via Ingresso Nacional. Sócios do Clube do Assinante têm 30% de desconto na compra do ingresso antecipado. Florianópolis : a partir de R$ 55 / R$ 27,5 (meia) - pista. R$ 80 - Pista VIP. R$ 90 - Camarote. À venda via Blueticket

