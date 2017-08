Azul terá voo entre Caxias do Sul e Florianópolis no verão

Transporte 08/08/2017 | 07h23 Atualizada em

Moradores da Serra que pretendem frequentar o litoral de Santa Catarina nas férias de verão poderão encurtar o tempo da viagem. A partir de 19 de dezembro, o aeroporto de Caxias do Sul terá voos às terças e aos sábados com destino à Florianópolis.



A aeronave chegará na Serra às 18h e partirá às 18h25min, com pouso previsto na capital catarinense às 19h35min. A ligação será operada pela companhia aérea Azul e as passagens já começaram a ser vendidas com preços que variam de acordo com o período da viagem.



De acordo com o diretor do aeroporto de Caxias, Alexandre Debiasi, desde o início do ano eram mantidas conversas com a gerência da companhia a fim de aumentar as operações na cidade. Os voos serão realizados com a aeronave ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

A frequência atenderá a alta temporada e tem previsão de encerramento em 13 de fevereiro. No entanto, segundo Debiasi, pode se tornar permanente caso haja boa ocupação.

O espaço de atendimento da Azul no aeroporto Hugo Cantergiani também será ampliado e modernizado. As obras começam nos próximos dias e deixarão os guichês com o dobro do tamanho atual. Nos próximos meses, o terminal também deve receber um ambulift, equipamento que facilita o embarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida evitando que elas precisem subir as escadas do avião.