Aviões batem na pista de aeroporto em Toronto em incidente sem vítimas

Montreal 06/08/2017 | 18h28

Uma aeronave canadense e uma polonesa bateram as asas em solo no aeroporto de Toronto, causando danos "sérios", mas sem deixar vítimas, confirmou Peter Fitzpatrick, porta-voz da Air Canada, neste domingo.

O avião polonês, operado pela companhia aérea LOT, estava na pista do Aeroporto Internacional Pearson na noite de sábado quando foi atingido pela aeronave da Air Canada, que estava taxiando em direção a um portão de desembarque próximo, disse Fitzpatrick, por e-mail.

O avião da Air Canada, um Boeing 767-300, carregava 286 passageiros provenientes de Punta Cana, na República Dominicana.

Autoridades investigam o incidente.

Chris Krepski, porta-voz do Conselho de Segurança do Transporte do Canadá, disse à emissora pública CBC que informações preliminares indicavam que o avião canadense bateu no da LOT enquanto a aeronave polonesa se preparava para decolar.

A CBC identificou o avião polonês como um Boeing 787. O voo que faria para Varsóvia foi cancelado.

Um Airbus A320 da Air Canada se envolveu em um incidente potencialmente catastrófico no mês passado no Aeroporto Internacional de San Francisco (Califórnia, EUA) quando chegou perto de pousar em uma pista em que vários aviões de preparavam para decolar.

Controladores de voo redirecionaram a aeronave às pressas, e o avião pousou normalmente.

* AFP