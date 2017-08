Avaí tem grande chance de escalar a tabela do Campeonato Brasileiro

Série A 10/08/2017 | 08h30 Atualizada em

Confrontos diretos consecutivos, contra adversários da sequência no Campeonato Brasileiro. A tabela e as circunstâncias colocam no caminho do Avaí não apenas uma chance, mas três de deixar a zona de rebaixamento da Série A. Os próximos três compromissos da equipe são contra Vitória, São Paulo e Chapecoense, que ocupam da 18ª a 16ª colocação, respectivamente – os três times à frente do Leão na classificação antes do pontapé inicial do segundo turno do torneio.

Ainda que o aproveitamento do Avaí nos próprios domínios não seja dos melhores (o 17º entre os 20 times), dois dos três confrontos serão na casa azurra, a Ressacada. Passado o primeiro duelo da trinca, contra o Vitória em Salvador (pior mandante do Brasileirão), neste sábado, estão marcadas as partidas seguidas em casa, contra o São Paulo e contra a Chapecoense.

– No returno temos mais partidas dentro da Ressacada, então é preciso vencer e seguir pontuando fora. Força da torcida e estádio lotado dão apoio para os jogadores. O professor Claudinei (Oliveira, técnico do Avaí) lembrou que no ano passado (na campanha do acesso à Série A) foi assim. No returno, fizemos da Ressacada um caldeirão e vamos tentar repetir isso – descreve o lateral-esquerdo Capa.

A presença maciça do torcedor depende dos resultados em campo. Depois desta trinca de jogos, os jogadores podem ver mais azurras nas arquibancadas se o desempenho for bom – e bem diferente do que foi no primeiro encontro contra os mesmos times, na largada do Brasileirão. Nesta mesma sequência de três partidas, o Avaí conseguiu somar apenas um ponto. Empatou na estreia com o Vitória e foi derrotado por São Paulo e Chape.

Quatro pontos distante da Chapecoense, a primeira fora do Z-4, o Leão terá de escalar posições – com bom aproveitamento destes pontos em disputa – para que, após a sequência de partidas, esteja fora da área que ocupa há 15 rodadas seguidas. A escapada é pela escada.

Depois de enfrentar o Vitória, em Salvador, o Leão terá duas oportunidades para encaminhar a saída do Z-4 diante da sua torcida, na Ressacada.

VITÓRIA (F) – sábado, às 19h

Desde a contratação do técnico Vagner Mancini, há duas semanas, a equipe baiana vive recuperação no campeonato. Nos últimos três jogos, o Leão de Salvador não foi derrotado, e teve apenas um gol sofrido, mas ainda não conseguiu deixar de ser o pior mandante do torneio. A última partida no Brasileirão, por sinal, é daquelas em que o resultado aumenta a confiança dos jogadores – como o Avaí já fez neste Brasileirão. O Vitória venceu o Flamengo por 2 a 0, na Ilha do Urubu.

São Paulo (C) – 20/8, às 16h

O time paulista vive pressão por estar no Z-4. Nos últimos cinco anos, por exemplo, a pior colocação final da equipe foi o 10º lugar do ano passado. Das 19 rodadas do primeiro turno desta edição, passou nove dentro da área de descenso à Série B. A equipe não conseguiu engrenar desde a chegada do técnico Dorival Júnior, substituto de Rogério Ceni no comando.

Chape (C) - 27/8, às 11h

Das duas rodadas de liderança no começo do Brasileiro, o Verdão passou a flertar com a zona de rebaixamento. É o primeiro time fora da área de descenso, pela segunda vez no 16º lugar (a outra ocasião foi na 13ª rodada). A vizinhança da Chape com o Leão se deve aos últimos resultados. A equipe verde não vence há três partidas, todas contra times que estavam próximos na classificação: Atlético-GO (derrota), Bahia (empate) e Coritiba (derrota). O jogo na Ressacada será o último antes da viagem da Chapecoense para Itália. No primeiro dia do mês seguinte, a equipe faz amistoso contra a Roma – aproveitando período breve sem compromissos no Brasileirão.

