Avaí pressiona, mas fica no empate com o Santos em casa

Empenho não faltou ao Avaí. O time marcou, tirou espaços do Santos, acertou bola na trave. Correu até os minutos finais na Ressacada. Mas nada disso foi o suficiente para colocar a bola na rede. Com o empate sem gols, o Leão da ilha terminou o turno da Série A do Brasileirão na vice-lanterna com 18 pontos, quatro a menos que a Chapecoense, hoje a primeira fora da degola com 22.

Uma palavra define o Avaí no primeiro tempo: valente. Isso porque de novo o Leão da ilha enfrentou um time que disputa as primeiras colocações no Brasileirão sem medo de ser feliz na Ressacada. E assim como o líder e invicto Corinthians, empate sem gols, e o Cruzeiro, vitória por 1 a 0, a equipe se impôs em campo. Destaque para a marcação, que pressionou o Peixe no campo de defesa. Mas as oportunidades de gol eram escassas.

O adversário é que chegou a assustar, com Bruno Henrique. Somente aos 25 minutos o Avaí conseguiu chegar com mais força. Em cobrança de falta, Juan levantou na área e Alemão, sem marcação, cabeceou para fora. Pouco depois, a torcida pegou no pé do árbitro Pablo dos Santos Alves. Em lance duvidoso, em que Junior Dutra tocou rasteiro para a área, Joel entrou livre, dividiu com Noguera e caiu. O atacante avaiano pediu pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir, para protesto dos torcedores.

Aos poucos, o Avaí ganhou terreno e teve ótima oportunidade de abrir o placar com Juan. Depois de confusão dentro da área, a bola sobrou no pé esquerdo do meia do Leão, que acertou a trave. O goleiro Vanderlei estava vencido o lance. No fim da etapa inicial, Bruno Henrique aparou cruzamento e obrigou o goleiro Douglas a fazer boa defesa.

No segundo tempo, o Avaí manteve a marcação mais adiantada, tentando provocar o erro santista. Porém foi o Peixe que primeiro levou perigo. Logo aos 6 minutos, Zeca aproveitou o rebote e mandou uma pancada no travessão. O Leão respondeu pela esquerda com Capa. O cruzamento foi nos pés de Joel, que errou em bola.

O Santos respondeu com Ricardo Oliveira, que quase fez após passe de Victor Ferraz. O Avaí seguiu pressionando, mas sem sucesso. No final, Alemão ainda salvou. Nos acréscimos, Junior Dutra desperdiçou uma grande chance para o Leão. Ele entrou livre na área e chutou. Vanderlei evitou o gol do Leão.

No próximo sábado, o Avaí enfrenta o Vitória, às 19h, no Barradão.



FICHA TÉCNICA



Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião (Willians) e Pedro Castro; Junior Dutra, Joel (Luan) e Juan. Técnico: Claudinei Oliveira.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Zeca; Renato (Leó Cittadini), Alison e Jean Mota; Copete (Thiago Ribeiro), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Kayke). Técnico: Levir Culpi.

Cartões amarelos: Junior Dutra, Alemão, Judson (A), Lucas Veríssimo (S).

Arbitragem: Pablo dos Santos Alves, auxiliado por Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (trio da PB).

Local: Ressacada, em Florianópolis.

Público: 5.939

Renda: R$ 158.800,00



