Avaí mede forças com o Vitória em busca da virada de rumo no Campeonato Brasileiro 

Um outro campeonato. Dezenove rodadas pela frente para fazer diferente. O Avaí inicia neste sábado o returno com a missão de somar pontos e escapar da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão. Para começar com o pé direito, o time do técnico Claudinei Oliveira encara o Vitória, às 19h, no Barradão. Será uma noite tensa também pelo lado azul da capital catarinense.

O Vitória é adversário direto do Leão na luta para fugir do Z-4. A equipe baiana está na 18ª posição com 19 pontos, um a mais que os avaianos. Mesmo se vencer, o time catarinense não deixa a zona incômoda. Na melhor das hipóteses, dependendo dos resultados, acabará a rodada em 17º lugar. Na Ressacada, no turno, os dois times empataram sem gols.

Para o confronto deste sábado, Claudinei não poderá contar com o atacante Joel, lesionado, e com Judson e Juan, suspensos. Luan, Willians e Romulo entram no time. Já Douglas, um dos principais destaques da equipe no primeiro turno, está confirmado. Se estiver em noite inspirada, como já fez contra Botafogo, Grêmio e Corinthians, o goleiro garante o primeiro passo do Leão na partida: não tomar gols.

— Não podemos deixar o Vitória distanciar. Depois, é a sequência de São Paulo (17º colocado) e Chapecoense (16ª). Precisamos criar um clima favorável, colocar público no estádio e fazer um grande segundo turno — destacou Claudinei, citando os dois jogos seguintes do time, também diante de adversários diretos na luta contra a zona de rebaixamento

Um triunfo em Salvador pode simbolizar a virada de rumo do Avaí no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Vitória: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Bruno Bispo e Juninho; Ramon, Uillian Correia, Patric e David; Neilton e Trellez. Técnico: Vagner Mancini.

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Luan, Wellington Simião e Pedro Castro; Willians, Junior Dutra e Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (trio de MG).

Data e horário: neste sábado, às 19h

Local: Barradão, em Salvador (BA).



