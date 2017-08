Avaí formaliza depósito para família de Renanzinho, atleta que se recupera de tumor no cérebro

Apoio 10/08/2017 | 13h43 Atualizada em

Enquanto tem dificuldade para encontrar o caminho das redes dentro de campo, fora dele o Avaí marcou um golaço na manhã desta quinta-feira. No Estádio da Ressacada, o presidente Francisco Battistotti formalizou o repasse de dinheiro para ajudar o jogador Renanzinho, atleta do Leão que foi diagnosticado com tumor no cérebro no ano passado. Ao todo, o clube disponibilizará R$ 200 mil para a aquisição de um imóvel para ele e a família.

Enquanto está afastado por licença médica — recebendo pelo INSS —, o clube cumpre o contrato com o jogador, que vai até o fim de 2018. O Avaí paga a diferença do auxílio-doença, para que Renanzinho receba o salário integral, conforme o acordado. Além disso, ele continua com o plano de saúde ofertado ao Avaí aos funcionários.

De acordo com Édson Pereira, pai do jogador, a recuperação de Renanzinho tem sido positiva. Ele está 90% recuperado do tumor e conseguiu retomar algumas atividades do dia a dia. Ele também já teria diminuído a medicação em 40%.

— Os médicos nos deram boas notícias. O choque da notícia fui muito grande, e somos muito gratos ao Avaí pela ajuda. Ainda não pensamos na volta dele como jogador, mas quem sabe aconteça. A prioridade é a sua recuperação – contou Édson.

A renda da bilheteria do jogo contra o Brasil-RS (R$ 64 mil), pela Série B do ano passado, foi revertida para a recuperação do jogador, que também recebeu doações de R$ 19.673 naquela ocasião, totalizando R$ 83.673. O clube complementou e depositou R$ 100 mil reais na conta-poupança do pai do atleta, oficializado pelo presidente do Avaí nesta quinta. Ainda, Battistotti assegurou que, nos próximos 10 meses, o Leão depositará parcelas de R$ 10 mil para totalizar os R$ 200 mil para a compra do imóvel.

— Vamos cumprir isso e esperamos que venha a recuperação do Renanzinho. Estamos pagando um atleta que deu muitas alegrias a todos nós, à torcida do Avaí - destacou o dirigente azurra.





