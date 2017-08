Atuação de Apodi, com direito a dois chapéus em Alba, é destaque da Chape contra o Barça no Camp Nou

ApoDeus 07/08/2017 | 17h56 Atualizada em

A valentia da Chapecoense não foi páreo para a qualidade do Barcelona. Nesta segunda-feira, no Camp Nou, o time da casa aplicou 5 a 0 em jogo válido pelo troféu Joan Gamper. Os sobreviventes da tragédia no ano passado foram o centro das atenções principalmente antes de a bola rolar na Catalunha, mas dentro de campo a Chape teve outro destaque: Apodi. O lateral-direito aplicou dois chapéus ao longo da partida em Jordi Alba.

As duas jogadas ocorreram no segundo tempo. Na segunda ocasião, já aos 22 minutos da etapa, o lateral do Barça parou Apodi com falta. Os dribles e outras jogadas do lateral-direito da Chapecoense, ainda, rendeu memes na grande rede.

Confira a seguir os lances e memes.

A goleada é do Barça, mas o show é do Apodi... Foram DOIS chapéus no pobre do Jordi Alba, que deve ter pesadelos... https://t.co/9PzFW464Uf pic.twitter.com/ldYoUmc7IQ — globoesportecom (@globoesportecom) 7 de agosto de 2017





- Prazer te cohecer Apodi, sou Messi. pic.twitter.com/6kUscAO7Y1 — Papo de Coleira (@PapoDeColeira) 7 de agosto de 2017





SOLIDARIEDADE: Apodi participa da campanha do agasalho e distribui lençóis em Barcelona. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 7 de agosto de 2017





Quantos chapéus você tomou do Apodi? pic.twitter.com/8r2Dfowll5 — Na Redonda (@FutNaRedonda) 7 de agosto de 2017





07/08/2017 - chape x barça

o apodi apostou corrida contra o iniesta, deu um chapéu no alba

o wellington paulista desarmou o messi pic.twitter.com/BWyiKIBoAU — gabriel fraga ¿ (@crvgfragoso) 7 de agosto de 2017





a histórica gif do apodi apostando corrida com iniesta pic.twitter.com/ZXhvujMUav — gabriel fraga ¿ (@crvgfragoso) 7 de agosto de 2017

