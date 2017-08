Atlas espera que Rafa Márquez esclareça acusações de laços com tráfico

México 10/08/2017 | 20h07

O clube mexicano Atlas declarou nesta quinta-feira esperar que as acusações de ligação com o narcotráfico que pesam contra o zagueiro Rafael Márquez sejam esclarecidas rapidamente, confiando numa solução rápida que permita ao jogador ser reintegrado ao time.

"O Atlas F.C. deseja sucesso ao processo que o jogador enfrenta e espera que a situação seja esclarecida o quanto antes", declarou o clube em nota.

O clube afirmou que confia que "Rafael Márquez terá as garantias de um devido processo para enfrentar as recentes acusações" e afirmou esperar "uma resolução que permita a nosso capitão ser reintegrado à equipe".

Já a Federação Mexicana de Futebol (Femexfut) espera que "Márquez esclareça a situação perante as autoridades competentes" e anunciou que irá dar apoio "para que isso aconteça o mais rápido possível", segundo comunicado.

Márquez, de 38 anos e atual capitão do Atlas, faz parte de uma lista de 22 pessoas e 43 entidades sancionadas por ter alguma participação na rede do narcotráfico liderada pelo mexicano Raúl Flores Hernández, segundo o Departamento do Tesouro americano.

O jogador, que se apresentou às autoridades mexicanas de maneira voluntária para prestar depoimento sobre o caso, negou na quarta-feira em coletiva de imprensa ter qualquer relação com organizações criminosas e afirmou que irá se empenhar para esclarecer os fatos.

Márquez é acusado pelo Departamento do Tesouro americano de ter laços com Flores Hernández há anos, atuando e adquirindo bens em nome do traficante.

O ex-zagueiro do Barcelona, ídolo e capitão da seleção mexicana, se distinguiu por uma carreira discreta e alheia a escândalos.

* AFP