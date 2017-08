Arsenal vence Chelsea e conquista Community Shield

Wembley 06/08/2017 | 13h27

O Arsenal iniciou a temporada com o pé direito, derrotando o Chelsea nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e conquistando o tradicional Community Shield, neste domingo em Wembley.

Com uma equipe jovem, o Arsenal dominou o primeiro tempo, mas só conseguiu empatar o jogo nos minutos finais com Sead Kolasinac (82 min), aproveitando a expulsão de Pedro. Antes, Victor Moses havia aberto o placar para o Chelsea (47).

O técnico Arsène Wenger optou por não escalar seus dois principais jogadores, Mesut Ozil e Alexis Sánchez, mas contou com seu maior reforço para a temporada, o atacante Alexandre Lacazette, que formou o trio de ataque dos Gunners ao lado de Alex Iwobi e Danny Welbeck.

Do lado dos Blues, Antonio Conte, sem Eden Hazard, que se recupera de cirurgia no tornozelo, deixou o recruta Álvaro Morata no banco, preferindo um ataque mais experiente, com Pedro, Willan e Michy Batshuayi.

Apesar do domínio de jogo do Arsenal, o Chelsea, atual campeão inglês, foi quem abriu o placar com Moses, que aproveitou desvio de Cahill para balançar as redes do goleiro Cech.

A entrada de Olivier Giroud no lugar do apagado Lacazette, no segundo tempo, somada à expulsão de Pedro, por um carrinho duro sobre Mohamed Elneny, a dez minutos do fim, deram novo ânimo ao Arsenal, que empatou com Kolasniac, de cabeça.

Com tudo igual no placar, o título do Community Shield precisou ser decidido nos pênaltis, nos quais o Chelsea desperdiçou cobranças com o próprio goleiro Thibault Courtois e Morata, que chutaram para fora.

Já o Arsenal acertou todas as cobranças e pôde comemorar o título da Community Shield para iniciar com o pé direito uma temporada em que não disputará a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1997.

* AFP