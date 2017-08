Arsenal afirma não haver proposta do PSG por Alexis Sánchez

Londres 09/08/2017 | 10h24

O técnico do Arsenal, o francês Arsène Wenger, declarou nesta quarta-feira não haver proposta do Paris Saint-Germain pelo chileno Alexis Sánchez, que perderá o início da temporada devido a uma lesão.

"Há muito tempo não converso com Nasser (Al-Khelaifi, presidente do PSG), porque ele certamente esteve muito ocupado com a transferência de Neymar", declarou Wenger durante coletiva de imprensa.

Questionado pelo jornalistas se o presidente do PSG entraria em contato no futuro, o técnico do Arsenal foi direto: "Não, não. Acho que se você ler os jornais francês vai ver que eles estão mais perto de Mbappé para encerrar a janela de transferência".

Sánchez, 28 anos, teve o nome vinculado diversas vezes ao PSG, que acaba de pagar a quantia recorde de 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona.

O chileno, que também é cogitado no Manchester City, não jogou pelo Arsenal nesta temporada, após ter as férias prolongadas devido à participação na Copa das Confederações com sua seleção, em junho.

Alexis sofre também de uma lesão abdominal que o impedirá de disputar as duas primeiras rodadas da Premier League, contra Leicester (nesta sexta-feira) e Stoke City (19 de agosto).

* AFP