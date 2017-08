Arqueólogos acreditam ter encontrado o local de nascimento de São Pedro

Tiberíades 07/08/2017 | 18h06

Arqueólogos israelenses acreditam ter encontrado o local de nascimento de São Pedro e outros dois apóstolos de Jesus Cristo, perto do Mar da Galileia, no norte de Israel, indicaram esses profissionais nesta segunda-feira (7).

Mordehai Aviam, do Kinneret Institute for Galilean Archeaology, acredita ter encontrado vestígios da antiga cidade romana de Julias, após dois períodos de escavação finalizados recentemente, nos quais contou com o auxílio de outros dois colegas americanos.

De acordo com o historiador romano Flavius Josephus, o local data de 30 d.C. e foi construído sobre as ruínas de Betsaida, um povoado de pescadores situado nas proximidades do Mar da Galileia onde São Pedro nasceu, segundo o Evangelho.

Dois outros apóstolos - Filipe e o irmão de Pedro, André - supostamente nasceram no mesmo local.

Há bastante tempo os arqueólogos tentam localizar a antiga cidade de Julias, focando suas buscas em três sítios diferentes.

Em um deles, os arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica, moedas e vestígios de um banheiro público, que "demonstram não se tratar de um pequeno povoado, mas sim de um local que poderia ser Julias", disse Aviam.

"Considerando esses indícios, pensamos que esse sítio tem muitas chances de estar localizado em Betsaida", ressaltou.

O lugar explorado, próximo ao local onde o rio Jordão desemboca, se encontra nas proximidades do Mar da Galileia, segundo um fotógrafo da AFP. No entanto, o nível da água na época era maior.

Aviam se mostrou esperançoso diante da possibilidade de que novas escavações permitam trazer à tona evidências do período judaico anterior ao romano, visando confirmar suas suposições.

* AFP