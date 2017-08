Armação estreia "Sopros de Paz e Guerra", espetáculo em comemoração aos 45 anos do grupo

Teatro 09/08/2017 | 11h33 Atualizada em

Estreia nesta quarta-feira a nova montagem do Grupo Armação, Sopros de Paz e Guerra. Com direção de Antônio Cunha, a peça é também uma celebração aos 45 anos da companhia, uma das mais antigas de Florianópolis. A apresentação na quarta e na quinta será no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), na Capital. Nos dias 12, 13, 18, 19 e 20 de agosto, o espetáculo entra em cartaz no Teatro da UFSC.

O texto inédito é uma comédia explosiva do dramaturgo Odir Ramos da Costa. No elenco, os atores Édio Nunes, Chico De Nez e Sandro Maquel dão vida aos personagens que disputam o poder entre trapaças, encrencas e trapalhadas.

O espetáculo é uma comemoração dos 45 anos do Grupo, que surgiu em setembro de 1972 com a montagem de Contestado, de Romário Borelli.

O texto Sopros de Paz e Guerra foi vencedor do prêmio Drama TEns 2015, promovido pela Revista TEatroensaio, de Portugal, e é a segunda comédia de Odir Ramos da Costa encenada pelo Grupo —Sonho de uma noite de velório foi montada de 2006 a 2008.

Agende-se

O quê: estreia de Sopros de Paz e Guerra, do Grupo Armação

Quando: 9 e 10/8, 20h30min

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)



Temporada

Quando: Dias 12, 13, 18, 19 e 20 de agosto, às 20h30min

Onde: Teatro da Igrejinha, na UFSC (Campus Trindade, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)



