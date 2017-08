Após perseguição, polícia apreende mais de 150kg de cocaína em veículo em Joinville

Apreensão 10/08/2017 | 14h27 Atualizada em

Uma investigação conjunta entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Florianópolis, resultou na apreensão de 156,4 kg de cocaína, em Joinville. A droga era transportada de carro desde Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino a cidade catarinense de Biguaçu. O valor da carga é estimado em R$ 4 milhões.



A cocaína estava empacotada em tabletes, dentro de bolsas visíveis no porta-malas de um Renault Duster. O veículo era monitorado desde que entrou no Estado na manhã desta quinta-feira (10). A apreensão ocorreu por volta das 11h com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) de Joinville.

Cocaína estava empacotada em tabletes e escondida no fundo falso de um Renault Duster, conduzido por jovem de 20 anos Foto: RFB / Divulgação

De acordo com o analista tributário Pablo Rodrigo Medeiros, da RFB, o motorista do veículo, um jovem de 20 anos, recebeu ordem de parada em um posto da PRF, na BR-101, no Distrito de Pirabeiraba, às 11h. Sem obedecer a orientação policial, o homem seguiu em fuga pela Zona Norte de Joinville, quando foi detido com ajuda da PM.

Segundo a PRF, durante a perseguição, o motorista desrespeitou vários cruzamentos, quase atropelou pedestres e ciclistas e somente foi alcançado dez quilômetros depois da abordagem, no bairro Jardim Sofia. Ele chegou a abandonar o veículo e tentou fugir pela mata, mas foi localizado pelo helicóptero Águia da PM.



A cocaína foi apreendida e o motorista do carro M.E.F, que é de Foz do Iguaçu, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Joinville.Ele já cumpriu pena por contrabando de cigarros e deve responder por tráfico de drogas.