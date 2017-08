Após final de semana de folga, Criciúma retoma os treinamentos de olho no Oeste

de volta 14/08/2017 | 18h44 Atualizada em

Sem jogar desde a última terça-feira, o Criciúma tem passado por um período de recuperação e descanso. O final de semana foi de folga para os atletas, que vinham de uma sequência pesada de jogos. Já a segunda-feira foi de trabalho duro no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. O Departamento Médico esvaziou e Luiz Carlos Winck pode contar com todo o grupo para montar o time que enfrenta o Oeste na sexta-feira, às 20h30min, no Heriberto Hülse.

O volante Douglas Moreira é o único que passa por transição, mas deve voltar aos treinos nesta terça ou quarta-feira, e o zagueiro Raphael Silva, que ficou fora cinco rodadas, está de volta. Para o lateral-esquerdo Márcio Goiano, o retorno dos atletas é importante para a sequência do Tigre no campeonato. Com o grupo completo, o técnico tem mais possibilidades de trabalho.

Depois de um início ruim de campeonato, o objetivo agora é continuar somando pontos, dentro e fora de casa, para se aproximar ainda mais da zona de classificação à Série A. Depois da vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Santa Cruz – PE, o Tigre terminou a primeira rodada do returno em sétimo na tabela. O Oeste venceu no primeiro turno, mas a ¿revanche¿ pode vir diante da torcida carvoeira.

— É outro jogo, o Criciúma vem numa crescente muito boa na competição, pensando jogo a jogo, independente se perdemos no primeiro turno, agora é outra partida vamos procurar o melhor pra buscar os três pontos em casa — explicou Márcio Goiano.



