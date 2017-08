Após anunciar Robinho, do Figueirense, Fluminense exclui comunicado do site oficial

Série B 11/08/2017 | 16h59 Atualizada em

O Fluminense informou na tarde desta sexta-feira o acertou com o meia-atacante Robinho, do Figueirense. Em menos de uma hora de divulgado o comunicado, porém, excluiu o informe. O jogador, inclusive, aparecia com a camisa do Flu, em uma montagem. Enquanto isso, o atleta treinava entre os titulares no CFT do Cambirela.

No decorrer do treinamento, o CEO Alex Bourgeois informou que o Figueira não recebeu mais que sondagem do Tricolor das Laranjeiras pelo jogador de 22 anos.



Conforme o comunicado do Fluminense, antes de ser retirado do ar, o meia-atacante era esperado na segunda-feira para a realização de exames e, posteriormente, assina o contrato de quatro anos. Ainda segundo a publicação que foi excluída, a negociação ocorreu junto ao Atibaia, clube que detém os direitos do jogador.

Enquanto o comunicado foi feito, o atleta estava no treino apronto do Figueirense, que finaliza a preparação para enfrentar o Goiás, às 19h deste sábado, no Orlando Scarpelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador tem contrato com o Figueirense até o final do ano. Ele chegou ao plantel alvinegro após o período dos estaduais. O Figueirense, pelo acerto, tem a preferência de compra e pretendia exercê-lo antes do término do acordo.

