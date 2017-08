Apesar de vencer o Vitória, técnico do Avaí reclama de arbitragem por pênalti não marcado

Série A 13/08/2017 | 15h46 Atualizada em

Pouco antes de Junior Dutra assinalar o gol do triunfo do Avaí sobre o Vitória, por 1 a 0, os jogadores de azul e branco reclamaram muito da não marcação de uma penalidade máxima. Após cruzamento de Capa, Juninho fez o corte mas se atrapalhou e a após o toque com o pé, a bola foi na mão do jogador, evitando uma oportunidade do Leão aproveitar a sobra. O zagueiro Betão e o meia Simião chegaram a receber cartões amarelos por terem reclamado da decisão equivocada de Ricardo Marques Ribeiro. O técnico Claudinei Oliveira não conseguiu contar a irritação com o lance e também com outro no quinto minuto da partida, em uma possível falta sobre Romulo ao adentrar a grande área.

— Sobre a arbitragem é difícil de falar, porque pode até ser punido. Mas acho que fomos prejudicados em dois lances de penalidade não marcadas. O Ricardo é um árbitro Fifa. Não dá para reclamar que escalaram mal o árbitro. Se não tivermos atenção com a arbitragem, podemos ser prejudicados. Sabemos que têm clubes com maior aporte financeiro perto do Avaí na tabela. Temos que estar atentos, o presidente sempre fala com o Marco Polo Del Nero, eu acompanho as conversas. Cobrando essa situação de arbitragem — desabafou Claudinei.

O Avaí não teve uma só penalidade assinalada ao seu favor neste Campeonato Brasileiro. No encontro com o Vitória no primeiro turno, o Leão teve uma penalidade máxima claríssima não assinalada também. Contra o Flamengo, também na Ressacada, a arbitragem chegou a marcar um pênalti aos azurras e voltou atrás, após falar com outro membro da arbitragem naquela partida.

— Essa questão da comunicação ficou fácil para o árbitro. Antes o bandeira levantava a bandeira e o estádio inteiro ficava sabendo que era falta, agora ele avisa e o árbitro dá (falta) se quiser. Que seja gravado e os clubes tenham acesso às gravações. Saber o que foi falado, conversado, se teve interferência externa, não é o caso aqui, mas em outros casos foi ventilado isso. Esperamos que não volte a acontecer, que seja um erro como também cometemos às vezes, que não seja nada intencional — sugeriu o técnico azurra.

