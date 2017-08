Antes da partida, jogadores da Chapecoense foram homenageados em Barcelona

Camp Nou 07/08/2017 | 19h07 Atualizada em

A noite desta segunda-feria não foi apenas de futebol em Barcelona. Antes de a bola rolar, o clube catalão preparou uma homenagem para os três jogadores da Chapecoense que sobreviveram ao acidente aéreo em Medellín, na Colômbia, em novembro do ano passado. Além de Alan Ruscehel, que jogou por 35 minutos, Neto e Follmann foram chamados ao gramado cerca de uma hora antes do início da partida no Camp Nou. Antes disso, já tinham sido recebidos para uma conversa particular com Messi e Suárez.

O zagueiro Neto era visivelmente o mais emocionado e chegou a ser consolado pelos companheiros. Neto e o ex-goleiro Follmann também tiveram mais uma surpresa: foram os responsáveis pelo pontapé inicial do jogo e deixaram o campo muito aplaudidos.

Quem também deixou o campo sob aplausos foi Alan Ruschel. A sua reestreia durou 35 minutos e foi o suficiente para emocionar e ao mesmo tempo dar esperança para o meia.

Atuação de Apodi, com direito a dois chapéus em Alba, é destaque da Chape contra o Barça no Camp Nou



Ao fim da partida, Ruscel também foi o responsável por receber o troféu de participação no Joan Gamper em nome da Chapecoense. Mais um momento de muitos aplausos, em uma noite certamente inesquecível para todos os jogadores do Verdão do Oeste.

