Aniversário de Blumenau terá desfile cívico e show da Camerata Florianópolis

O prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) vai abrir na próxima segunda-feira a programação comemorativa dos 167 anos de fundação de Blumenau. Assinará a ordem de serviço para construção de novo terminal urbano. A programação terá 45 dias de atividades, com inaugurações, lançamentos de licitações e novas obras, totalizando R$ 111 milhões. No dia 2 de setembro, além do tradicional desfile homenagens cívicas, haverá um show da Camerata Florianópolis.



Reaquecendo

Depois de quatro anos de queda ininterrupta, o comércio de automóveis dá sinais concretos de reaquecimento. E os dados sobre reativação da economia também são animadores. Constatação feita pela diretoria da Fenabrave/SC presente no 27º Congresso da Federação Nacional de Distribuição de Veículos, encerrado ontem em São Paulo. Lá estiveram os diretores Ademir Saorin, André Andreazza, Darc Santos e Karoline Gonçalves.



Santa Catarina no CNJ

O juiz catarinense Márcio Schiefler Fontes foi aprovado pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal para integrar o Conselho Nacional de Justiça. Há 10 anos que não havia indicação unânime para o CNJ. Fontes será agora submetido a sabatina do Senado. Credor de um excelente currículo profissional e acadêmico, teve destacada atuação como juiz-auxiliar do falecido ministro Teori Zavascki na Operação Lava-Jato.



Curtas

*Governador interino Eduardo Moreira instalará o governo catarinense nesta quinta, às 11h, no Cine Teatro 10 de Novembro em São Francisco do Sul.

*Projeto do deputado Altair Silva (PP) prevê realização de plebiscito para decisão sobre extinção das Agências de Desenvolvimento Regional.

