Anfitriã Holanda conquista Eurocopa feminina pela 1ª vez

Enschede 06/08/2017 | 15h02

A Holanda, país anfitrião do torneio, conquistou neste domingo pela 1ª vez a Eurocopa feminina de futebol ao derrotar a Dinamarca por 4 a 2, ao fim de uma final parelha e emocionante.

As dinamarquesas chegaram a ficar à frente no placar aos 7 minutos de jogo, após pênalti convertido por Nadia Nadim, mas os gols de Vivianne Miedeba (10 min) e Lieke Martens (28) viraram a partida para a Holanda. Antes do intervalo, Pernille Harder deixou tudo igual novamente (33).

No segundo tempo, Sherida Spitse, em bela cobrança de falta (51), e novamente Miedema, no último minuto do tempo regulamentar, garantiram a vitória e o título para as holandesas.

A Holanda se tornou assim a quarta seleção a conquistar o torneio continental, após Alemanha, oito vezes campeã, Noruega (2) e Suécia.

A Holanda acabou com o domínio alemão na competição, seleção que havia conquistado as últimas seis edições do torneio continental, mas que desta vez foi eliminada nas quartas de final pela Dinamarca (2-1).

O próximo grande evento do futebol feminino acontece será a Copa do Mundo da França, daqui a dois anos.

* AFP