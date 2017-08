Alunos de SC buscam vaga na etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento 

Educação profissional 09/08/2017 | 18h32 Atualizada em

Gabriel Hoffmann, de 20 anos, se concentra para mexer na parte elétrica, além de remover e instalar equipamentos da aeronave. Ele faz anotações e observa com cuidado as peças na sua frente. Cumprir as tarefas com perfeição e no tempo adequado podem ser a chave que levará o aluno do curso técnico de Manutenção de Aeronaves do Senai em Palhoça para a etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento.

Nesta semana, assim como Gabriel, outros alunos das unidades de Palhoça, São José e Florianópolis participam da etapa estadual da competição. Caso atinjam as notas estabelecidas, podem passar para a fase nacional em 2018, que por sua vez é classificatória para a WorldSkills Competition, que ocorre em 2019, na Rússia. Gabriel já mira nesta etapa mundial. O jovem conta que tinha o sonho de ser piloto, mas acabou escolhendo atuar na outra ponta, na manutenção. Hoje já sabe bem o que quer do futuro: trabalhar em alguma grande empresa. E dependendo do resultado dessa semana isso se torna mais possível:

— Aluno que chega na etapa nacional tem vaga de emprego garantida, porque as empresas buscam esses alunos — defende a coordenadora da Olimpíada do Conhecimento em Santa Catarina, Maristela Alves.

Para Rodrigo Campos, que foi aluno do Senai e desde 2013 participa das olimpíadas, além de viajar para países como Finlândia e Inglaterra para passar por treinamentos e participar de etapas mundiais, a importância da competição é lidar com a parte prática das modalidades.

— Estamos sempre trabalhando com equipamentos e materiais que estão chegando ou ainda nem chegaram às oficinas. A manutenção de aeronaves, por exemplo, é uma área que está em falta de profissionais e com a ampliação do aeroporto de Florianópolis vai abrir muitas vagas aqui. Essa é a expectativa — diz.

Agora Rodrigo acompanha outro aluno, Rafael de Borba, também na categoria de manutenção aeronáutica, como avaliador. A próxima parada da dupla será na etapa mundial, em Abu Dhabi.

Realizada a cada dois anos, a Olimpíada do Conhecimento, nesta edição, em Santa Catarina, engloba 59 alunos do Senai mostrando suas habilidades em 30 ocupações, como aplicação em cerâmica, vitrinismo e design gráfico. Em cidades como Blumenau e Joinville, as competições já ocorreram em julho, mas as disputas no Estado seguem até o dia 22 de setembro e serão realizadas também nas unidades em Chapecó, Joaçaba, Tubarão, Criciúma, Jaraguá do Sul, Lages, Rio do Sul e São Bento do Sul.

Nas provas, os alunos realizam atividades típicas de cada profissão e são avaliados por 53 docentes pela excelência do projeto ou produto final, pela capacidade de planejamento, bom aproveitamento de recursos e materiais e também por aspectos comportamentais, como o respeito às pessoas, ao meio ambiente e à legislação.



