Alemanha pede moderação a americanos e norte-coreanos

A Alemanha pediu nesta quarta-feira moderação aos Estados Unidos e à Coreia do Norte depois da "escalada retórica" entre o presidente Donald Trump e as autoridades norte-coreanas que se ameaçaram mutuamente com represálias militares.

"Acompanhamos com uma grande preocupação a escalada retórica em torno da península coreana, e a situação é realmente série", afirmou o ministério das Relações Exteriores alemão. "Em consequência, pedimos moderação a toda as partes", acrescentou o porta-voz Martin Schäfer.

Segundo ele, Berlim está convicto de que a opção militar não é a resposta para a busca de uma região livre de armas nucleares.

Também insistiu que a comunidade internacional aplique plenamente as mais recentes sanções contra a Coreia do Norte aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU.

