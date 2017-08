Agenda: confira 7 eventos que ocorrem em SC nesta semana

Dicas para sair 14/08/2017 | 11h25 Atualizada em

A semana tem grandes apresentações de dança em Santa Catarina. Além do Balé da Ópera Nacional da Ucrânia (Kiev Ballet), que se apresenta em Florianópolis no sábado (19), o festival Dança em Trânsito passa por cidades catarinenses (na Capital e em Capivari de Baixo e em Alto Bela Vista). Elza Soares, que aos 80 anos tem novo fôlego na carreira com o álbum A mulher do fim do mundo, faz show no Estado, assim como as jovens Ana Caetano e Vitória Falcão, que formam o duo Anavitória.

Confira informações destes e outros eventos que ocorrem no Estado durante a semana:

Florianópolis

Espetáculo de dança Kiev Ballet

O Balé da Ópera Nacional da Ucrânia (Kiev Ballet) comemora 150 anos de fundação em 2017 e traz para Florianópolis um tributo a Piotr Ilitch Tchaikovsky. Na apresentação, duas peças emblemáticas: O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida.

Quando: sábado (19), às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: R$ 300, à venda no Blueticket. Desconto de 15% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Espetáculo A última dança

Foto: Divulgação / Divulgação

O monólogo, interpretado pela atriz Natalia Gonsales, narra a trajetória da escritora e filósofa francesa Simone Adolphine Weil (1909-1943) no período em que ela abandonou a vida que tinha e se tornou operária para vivenciar e escrever sobre a experiência em uma fábrica.

Quando: quarta-feira (16), às 20h

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - TAC (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro)

Quanto: gratuito. Ingressos disponíveis para retirada uma hora antes do evento.

Música para cinema II - Camerata Florianópolis

Foto: Maria Victória / Divulgação

O grupo faz concerto com sucessos de trilhas sonoras do cinema. O formato já foi utilizado pela Camerata, mas dessa vez o repertório é totalmente inédito, com canções de filmes como Senhor dos Anéis, Harry Potter e Piratas do Caribe.

Quando: quarta e quinta-feira (16 e 17), às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: a partir de R$ 60, à venda no Blueticket.

Noca na Rua - Show Skrotes e Mimosa Scabrella

Foto: Caio Cezar / Divulgação

A Noca sai de casa e produz uma tarde de música, arte e gastronomia na pracinha da Lagoa. Destaque para o show do trio instrumental Skrotes, que lançou disco no mês passado.

Quando: domingo, a partir das 14h

Onde: Praça Bento Silvério, Lagoa da Conceição

Quanto: gratuito.

Show Elza Soares

Foto: Patrícia Lino / Divulgação





A grande intérprete segue com a turnê do internacionalmente aclamado A Mulher do fim do mundo.

Quando: domingo (20), às 20h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade)

Quanto: a partir de R$ 160, à venda no Blueticket. Desconto de até 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

JOINVILLE

Show Anavitória

Foto: Breno Galtier / Divulgação

A dupla Ana Caetano e Vitória Falcão se projetou com vídeos na internet, gravou álbum com a Universal Music e conta com milhares de fãs em todo Brasil. Parcerias com Tiago Iorc, que produziu o primeiro trabalho das garotas, e uma versão de Tocando em Frente, de Renato Teixeira e Almir Sater, garantiram espaço na música pop nacional.

Quando: sexta-feira (18), às 21h

Onde: Liga da Sociedade Joinvilense (Rua Jaguaruna, 100, Centro)

Quanto: a partir de R$ 80, à venda no Blueticket. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Festival Internacional Dança em Trânsito

O projeto estará em três cidades catarinenses, em outros três Estados e em Paris. A programação tem, ao total, 55 sessões apresentadas pelo país e também quatro residências de intercâmbio entre grupos de dança. É possível conferir informações no site.



Quando: quinta feira (17), em Capivari de Baixo; sexta-feira e sábado (18 e 19), em Florianópolis; e dia 21/8 em Alto Bela Vista

Onde: Capivari de Baixo: Centro de Cultura de Capivari de Baixo; Florianópolis: Teatro Pedro Ivo, Auditório Engie, UFSC e Praça XV; Alto Bela Vista: Centro de Cultura de Alto Bela Vista

Quanto: gratuito. Ingressos podem ser retirados uma hora antes do evento.





