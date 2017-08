Adolescente de 15 anos é morta pelo namorado em Balneário Camboriú

Violência 14/08/2017 | 08h39 Atualizada em

Uma adolescente de 15 anos foi morta por estrangulamento pelo namorado, um rapaz de 18 anos, na madrugada desta segunda-feira em Balneário Camboriú.



Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta da 1h15min no bairro São Judas Tadeu. A mãe do rapaz, identificado como Guilherme Henrique dos Santos, foi quem acionou a polícia e o SAMU para que atendessem a garota — que não resistiu aos ferimentos e morreu.



Em conversas com os policiais, a mãe disse que Guilherme morava na casa ao lado e que durante a madrugada a procurou dizendo que o local tinha sido invadido e que homens teriam enforcado a adolescente.



Pressionado pela mãe, o rapaz em seguida confessou que tinha discutido com a garota e que acabou estrangulando-a. Depois, ele acordou o irmão mais velho e os dois fugiram.



De acordo com informações do SAMU, a garota morava com Guilherme há cerca de duas semanas. Ele teria usado o fio de um secador de cabelo para estrangulá-la.



Ainda segundo a PM, Guilherme tem 17 boletins de ocorrência em seu nome, a maioria por furto, e é considerado foragido.